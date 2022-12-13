Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод

Глава РФ дал поручение прокурорам страны.

Госудаврство на все западные антироссийские санкции должно ответить расширением экономических свобод, а также снижением административных барьеров. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании расширенной коллегии в Генеральной прокуратуре сделал лидер страны Владимир Путин. Российский президент напомнил сотрудникам надзорного ведомства о том, что в последние годы недружественные страны развязали против Москвы агрессию. Однако отечественным предпринимателям, бизнес-индустрии и экономической системе удается достойно отвечать на внешние ограничения. Политик призвал прокуроров помогать в этой работе в рамках имеющихся должностных компетенций.

Важно, чтобы прокуроры помогали в этой масштабной работе, в том числе, содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним - расширением экономических свобод. Владимир Путин, президент РФ

Президент отметил, что все эти мероприятия должны вестись в рамках законодательства. Путин добавил, что говорит о тонкостях работы, которую требуется настроить.

Путин призвал поддерживать семей участников СВО.

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