Путин призвал поддерживать семей участников СВО

Глава РФ напомнил о важности оперативно реагировать на жалобы населения.

Российский президент Владимир Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что надо незамедлительно разбираться в каждом конкретном случае по обращениям и жалобам семей участников проведения специальной военной операции на Украине. По мнению главы государства, эти категории граждан должны получать от властей всю необходимую помощь и поддержку. Он призвал обеспечить всех участников СВО денежным и иными видами довольствия. Причем выполнить это задание лидер страны призвал своевременно, предметно и адрестно.

И, конечно, особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что военнослужащие и их семьи должны получать в полном объеме медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации, трудоустройстве, а семьи погибших участников СВО – всю необходимую поддержку.

Путин: у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

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