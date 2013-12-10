Российский президент Владимир Путин призвал уделять особое внимание цифровизации на пространстве ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Соответствующее заявление глава государства сделал во время своего выступления на мероприятии. Он принял участие в форуме в формате видеоконференции. В качестве примера успешного взаимодействия в данном направлении политик привел запущенный с 1 июля проект по унифицированной системе "Работа без границ". Данный электронный сервис дает допуск с данным о вакансиях, анкетам кандидатов на места во всех странах ЕАЭС.
Работа отвечает интересам как деловых кругов, так и граждан наших стран, поскольку упрощает ведение бизнеса, повышает мобильность и доступность услуг.
Владимир Путин, президент РФ
По мнению Путина, цифровые технологии помогают странам адаптировать национальные экономики к вызовам, обусловленными внешними вызовами из-за пандемии. В частности, мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19" помогает передвижению граждан по ЕАЭС. К системе присоединились также соседние страны - Азербайджан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС.
Фото и видео: kremlin.ru
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