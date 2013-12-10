Глава РФ оценил работу совместных цифровых проектов.

Российский президент Владимир Путин призвал уделять особое внимание цифровизации на пространстве ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Соответствующее заявление глава государства сделал во время своего выступления на мероприятии. Он принял участие в форуме в формате видеоконференции. В качестве примера успешного взаимодействия в данном направлении политик привел запущенный с 1 июля проект по унифицированной системе "Работа без границ". Данный электронный сервис дает допуск с данным о вакансиях, анкетам кандидатов на места во всех странах ЕАЭС.

Работа отвечает интересам как деловых кругов, так и граждан наших стран, поскольку упрощает ведение бизнеса, повышает мобильность и доступность услуг. Владимир Путин, президент РФ

По мнению Путина, цифровые технологии помогают странам адаптировать национальные экономики к вызовам, обусловленными внешними вызовами из-за пандемии. В частности, мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19" помогает передвижению граждан по ЕАЭС. К системе присоединились также соседние страны - Азербайджан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС.

Фото и видео: kremlin.ru