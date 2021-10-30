Путин призвал создать механизмы системного обновления вакцин из-за мутации коронавируса

По мнению экспертов, вирус будет еще долго представлять опасность.

В субботу, 30 октября, на саммите Группы двадцати (G20) по видеосвязи Владимир Путин призвал выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин на фоне мутаций коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин сообщил, что, по мнению экспертов, вирус будет еще долго представлять опасность.

С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин. Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru