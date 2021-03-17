В Генпрокуратуре президент напомнил о задолженностях застройщиков перед дольщиками за прошлые годы.

Российский президент Владимир Путин призвал последовательно разобраться с долгами перед дольщиками за прошлые годы. Об этом спикер сообщил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Политик призвал надзорное ведомство защищать и восстанавливать нарушенные права дольщиков. Глава государства рассчитывает на жесткую позицию руководителей по данной проблеме. В настоящее время правительство внесло необходимые изменения, которые создают дополнительные гарантии на жилищном рынке для населения.

Но нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет, поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию. И прошу вас заняться этим лично. Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил о необходимости мониторинга за правоприменительной практикой, чтобы недобросовестные застройщики не могли найти юридические "лазейки", чтобы продолжить обманывать клиентов.

Путин назвал охрану прав несовершеннолетних абсолютным приоритетом.

Видео: kremlin.ru