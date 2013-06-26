Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов

Российский президент Владимир Путин призвал все следственные органы страны детально фиксировать военные преступления украинских националистов, а также доводить эти расследования до судебной инстанции. Соответствующее поручение глава государства сделал в рамках выступления на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В мероприятии также был задействован глава профильного ведомства Игорь Краснов.
Я прошу СК РФ детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения.
Владимир Путин, президент РФ
По мнению лидера страны, по этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями взаимодействовать и работать над созданием необходимой доказательной базы, которая будет достаточна для применения в судебном разбирательстве на международном уровне. Путин уверен в том, что база доказательств должна формироваться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с 2014 года, когда к власти путем государственного переворота пришли те, кто открыли дорогу гражданской войне и насилию.
Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ.
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