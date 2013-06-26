Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ

Глава РФ рассказал о провокациях, размещенных в публикациях западной прессы.

Российский президент Владимир Путин призвал пресекать провокации в отношении Вооруженных сил России в иностранных СМИ. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры при участии руководителя надзорного ведомства Игоря Краснова. По мнению политика, такие случаи требуют тщательного разбирательства и расследования.

Разбирательства требуют и откровенные провокации наших ВС, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК.

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