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Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ
Сегодня, 15:28
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Путин призвал пресекать провокации в отношении ВС России в иностранных СМИ

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Глава РФ рассказал о провокациях, размещенных в публикациях западной прессы.

Российский президент Владимир Путин призвал пресекать провокации в отношении Вооруженных сил России в иностранных СМИ. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры при участии руководителя надзорного ведомства Игоря Краснова. По мнению политика, такие случаи требуют тщательного разбирательства и расследования. 

Разбирательства требуют и откровенные провокации наших ВС, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ.

Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК.

Фото и видео:
 

Теги: владимир путин, вс россии, генпрокуратура, запад, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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