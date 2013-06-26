Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК

Российский президент Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру следить за эффективностью использования денежных средств на ОПК (оборонно-промышленный комплекс), а также на расходование государственного бюджета, выделенного на реализацию национальных программ. Соответствующее поручение глава государства сделал перед представителями надзорного ведомства на расширенной заседании коллегии. В мероприятии также участвовал Игорь Краснов.
Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, про муниципальный и региональный уровень, также строго следить за расходами на реализацию гособоронзаказа.
Владимир Путин, президент РФ
Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне.
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