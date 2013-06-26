Путин призвал следить за эффективностью использования средств на ОПК

Глава РФ объявил Генпрокуратуре быть внимательнее по проверкам расходования средств для нацпроектов.

Российский президент Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру следить за эффективностью использования денежных средств на ОПК (оборонно-промышленный комплекс), а также на расходование государственного бюджета, выделенного на реализацию национальных программ. Соответствующее поручение глава государства сделал перед представителями надзорного ведомства на расширенной заседании коллегии. В мероприятии также участвовал Игорь Краснов.

Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, про муниципальный и региональный уровень, также строго следить за расходами на реализацию гособоронзаказа. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне.

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