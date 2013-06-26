Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела России извне

Глава РФ рассказал о том, кто организует акции в интернете.

Российский президент Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру пресекать вмешательство во внутренние дела России извне, а также препятствовать распространению фейк-ньюс в онлайн-среде. Соответствующее поручение глава государства дал надзорному ведомству на расширенном заседании коллегии при участии Игоря Краснова. Политик призвал главу ведомства активнее бороться с экстремизмом. Он призвал закреплять имеющиеся положительные наработки по данному направлению.

Решительно пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны рассчитывает, что прокуроры РФ смогут незамедлительно реагировать на факты распространения в интернете радикальной идеологии, а также информации, провоцирующей граждан на нарушение общественного порядка и подготовку противоправных акций протеста. По словам Владимира Путина, часто такие мероприятия организуются и финансируются за пределами страны.

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