Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины

Генпрокурор РФ рассказал о необходимости пресекать незаконные поставки вооружения в РФ.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из Донецкой и Луганской народных республик Донбасса, а также с территории Украины. Соответствующее поручение глава надзорного ведомства сделал в рамках расширенного заседания коллегии при участии президента Владимира Путина.

Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, ДНР и ЛНР. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках.

Фото и видео: kremlin.ru