Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины

Генеральный прокурор России Игорь Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из Донецкой и Луганской народных республик Донбасса, а также с территории Украины. Соответствующее поручение глава надзорного ведомства сделал в рамках расширенного заседания коллегии при участии президента Владимира Путина.
Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, ДНР и ЛНР.
Игорь Краснов, генпрокурор РФ
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках.
Фото и видео: kremlin.ru
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