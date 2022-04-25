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Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из ДНР, ЛНР и Украины

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Генпрокурор РФ рассказал о необходимости пресекать незаконные поставки вооружения в РФ.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов приказал не допустить контрабанды оружия из Донецкой и Луганской народных республик Донбасса, а также с территории Украины. Соответствующее поручение глава надзорного ведомства сделал в рамках расширенного заседания коллегии при участии президента Владимира Путина.

Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, ДНР и ЛНР.

Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: генпрокуратура, днр, донбасс, игорь краснов, контрабанда, лнр, оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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