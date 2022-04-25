Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках

Генпрокурор РФ призвал обращать внимание на права человека в СИЗО и тюрьмах.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций в СМИ о пытках в отечественных тюрьмах и СИЗО. Такое мнение чиновник высказал на расширенной заседании надзорного ведомства при участии президента Владимира Путина. Проблему в уголовно-исполнительной системе эксперт назвал "острой".

Проведена внеочередная аттестация прокуроров, отвечающих за этот участок работы. Надеюсь такой встряски достаточно, чтобы реально перезагрузить надзор. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Генпрокурор поручил своим подчиненным обеспечивать принципиальную и объективную проверку любого поступающего сигнала о возможных посягательствах на личную безопасность арестованных и осужденных граждан, а также неправомерном применении к ним мер воздействия и взыскания. Особый контроль он призвал держать в местах лишения свободы.

Краснов счел жадность коммерсантов причиной роста стоимости лекарств в аптеках.

Фото и видео: kremlin.ru