Краснов счел жадность коммерсантов причиной роста стоимости лекарств в аптеках

Генпрокурор РФ рассказал о причинах роста цен.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов счел "необъяснимую" жадность коммерсантов причиной роста стоимости лекарств и медикаментов в региональных аптеках. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на расширенной коллегии при участии президента Владимира Путина.

Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Генпрокурор потребовал от своих подчиненных продолжать мониторинг стоимости на лекарственные препараты и медицинские изделия. Эксперт надеется, что все оперативные и следственные надзорные мероприятия будут доведены до логического конца. Краснов рассчитывает на то, что нарушители закона ответят за свои преступления. Генпрокуратура внимательно проверяет все цепочки ценообразования, законную обоснованность роста цен на товары первой необходимости и продуктов питания. Он рассчитывает на пресечение спекуляций в период нестабильности рыночной ситуации в экономике.

Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны.

Фото и видео: kremlin.ru