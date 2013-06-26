Краснов: важно устанавливать факты преступлений нацистов во время войны

Генпрокурор РФ считает важным юридически зафиксировать факты геноцида и военных преступлений нацистов.

Генеральный прокурор Игорь Краснов считает, что важно устанавливать юридические факты преступлений нацистов против мирных граждан и военнопленных во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление эксперт сделал на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства при участии президента Владимира Путина. По словам чиновника, в текущий момент в обществе циркулируют непрекращающийся поток фейск-ньюс о результатах войны. Генпрокурор уверен в том, что признание геноцида действий нацистов будет востребовано.

В связи с непрекращающимися попытками фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом важно продолжать устанавливать юридические факты о преступных деяниях. Игорь Краснов, генпрокуратура РФ

Прокуратура обратит внимание на активы коррупционеров за рубежом.

Фото и видео: kremlin.ru