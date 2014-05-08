Игорь Краснов раскрыл подробности общественной проблемы.

Генеральная прокуратура обратит внимание на активы коррупционеров за рубежом. Соответствующее заявление сделал на расширенной коллегии надзорного ведомства глава Игорь Краснов. Мероприятие проводилось при участии российского лидера Владимира Путина. Генпрокурор призвал коллег продолжать деятельность по изъятию незаконно нажитого имущества преступников, особенно, если дело касается недвижимости или финансовых активов подозреваемых за государственной границей. По мнению чиновника, особо актуально эта проблема стоит из-за давления, которое Запад оказывает на РФ.

Работа в этом направлении должна быть продолжена, в том числе в отношении активов коррупционного происхождения, находящихся за рубежом. Сегодня эта тема актуализировалась, и объем информации, требующей проверки, расширился. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

По мнению Игоря Краснова, одной из наиболее действенных мер по возмещению причиненного коррупцией вреда является взыскание с чиновников того имущества, законность происхождения которого стороне защиты не удается доказать. за прошлый год подобные иски предъявлены в судебные инстанции на общую сумму в 74 млрд рублей. Большая часть средств - 54 млрд, по материалам обвинителей, получена в порядке контроля за расходами граждан-госслужащих.

Генпрокуратура насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"* (запрещенное в РФ террористическое и экстремистское двмжение).

Фото и видео: kremlin.ru