Игорь Краснов рассказал о работе над профилактикой опасных явлений в молодежной среде.

Генеральная прокуратура России насчитала почти 700 интернет-сообществ про "Колумбайн"*. Соответствующее заявление сделал председатель надзорного ведомства страны Игорь Краснов в рамках расширенной коллегии при участии президента Владимира Путина. Чиновник считает, что в молодежной среде по-прежнему остается много проблем, а взрослые не всегда вовремя узнают о новых угрозах для подрастающего поколения и крайне опасных увлечениях детей.

Для пропаганды "колумбайновской"* идеологии было создано почти 700 сообществ. Результатом действий ее безумных адептов стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

напомним, что "Колумбайн" является запрещенным на территории России террористическим и экстремистским сообществом.

Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей.

Фото и видео: kremlin.ru