Глава РФ рассказал о работе надзорного ведомства с бизнес-индустрией.

Российский президент Владимир Путин призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на расширенной коллегии при Генеральной прокуратуре страны. Политик также призвал надзорное ведомство формировать для бизнеса комфортные условия деятельности. При этом если кто-то из данной категории граждан ведет закулисные игры или картельные сговоры, то такое поведение следует пресекать.

Если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать. Владимир Путин, президент РФ

Путин: ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей нападения на известных журналистов.

Фото и видео: kremlin.ru

