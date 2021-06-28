В День российского парламентаризма Путин посетит Петербург

В Северной столице проведут заседание, на котором обсудят стратегии развития экономики страны в условиях санкций.

Стало известно, что 27 апреля, в День российского парламентаризма, президент Российской Федерации приедет в Петербург. Он выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге. Об этом сообщили на портале "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

На мероприятие прибудут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики. На заседании официальные лица обсудят стратегии развития экономики страны в условиях санкций.

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Фото: скриншот видео Kremlin.ru