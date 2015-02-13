Беглов пообещал сделать все возможное, чтобы цены на хлеб не взлетели

Предприятия получат 56,2 млн рублей из городского и федерального бюджета.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что власти принимают различные меры, чтобы цена на хлеб в регионе не выросли. Предприятия получат 56,2 млн рублей из городского и федерального бюджета, чтобы компенсировать затраты на производство мучной продукции. Об этом сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Беглова, подобные меры принимались в 2021 году. Опыт показывает, что рост цен на хлеб оказался минимальным, подчеркнул глава Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: рост цен на продовольствие в Петербурге может достигнуть 20% в 2022 году.

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