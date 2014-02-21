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Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию

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Глава РФ рассказал о необходимости остановить практику, когда банки "пьют кровь" из клиентов.

Российский президент Владимир Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию граждан. По мнению главы государства, очень часто подобные финансовые организации сначала с удовольствием раздают денежные средства клиентам, делая из людей "вечных должников", а затем начинают "пить из них кровь до гробовой доски". Соответствующее заявление политик сделал на оперативном совещании с членами кабинета министров. Он призвал прекратить подобную практику. Особенно лидер РФ надеется, что чиновники обратят внимание на старшее поколение, пенсионеров.

Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников.. кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, это, конечно, нужно прекратить.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: банки, владимир путин, кредитование, пенсионеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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