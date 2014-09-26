Мантуров предложил расширить льготное автокредитование на военных

Глава Минпромторга РФ рассказал о нововведении в сфере транспортной доступности.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров предложил президенту Владимиру Путину и коллегам в правительстве страны расширить льготное автокредитование на военных. В том числе речь идет о гражданах, которые были призваны на специальную военную операцию в ходе частичной мобилизации. Соответствующую инициативу чиновник огласил на оперативном совещании кабинета министров. Новые условия также будут распространяться на семьи военных, служивших в армии пенсионеров.

Предлагаем распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих. В том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооружённых силах. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

По мнению чиновника, данное предложение является своевременным, а также должно найти позитивный отклик у россиян.

Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме.

Фото и видео: Правительство России