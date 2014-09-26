Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме

Глава Минпромторга рассказал о нормализации обстановки с выпуском отечественных машин.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров на правительственном совещании при участии президента России Владимира Путина отметил стабилизацию ситуации в отечественном автопроме. Чиновник рассказал о том, что в настоящее время загрузка производственных конвейеров растет и у "АвтоВАЗа", и у ГАЗа. Также объемы изготовления увеличиваются на российской площадке китайского производителя Haval.

Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров. Имея в виду "АвтоВАЗ", ГАЗ, "Камаз", УАЗ и "Урал". Также наращивает объемы производства тульская площадка Haval. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт подчеркнул, что с момента предыдущего обсуждения вопроса кабинетом министров, которое состоялось в июне 2022 года,он может заметить, что с того времени ситуация в отрасли постепенно нормализуется.

Путин: автомобили должны стать гораздо более доступными для россиян.

Фото и видео: Правительство России