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Путин: автомобили должны стать гораздо более доступными для россиян

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Глава РФ рассказал о том, что цены на машины не должны расти необоснованно.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что отечественные автомобили должны стать гораздо более доступными для граждан страны, семей. Соответствующее заявление политик сделал на правительственном совещании с членами кабинета министров. Лидер страны отметил, что ситуация на автомобильном рынке должна улучшиться, несмотря на существующие сложности с логистикой, доставкой запчастей. Лидер страны призвал кабмин следить за тем, чтобы никто из россиян "под сурдинку" не поднимал цены на трнаспортные средства на необоснованных условиях.

Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю. Есть над чем работать. 

Владимир Путин, президент РФ

Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: автомобили, автопром, владимир путин, рост цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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