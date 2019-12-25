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Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях
Сегодня, 14:57
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Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях

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Глава государства считает, что один из основных вызовов современности – это риск масштабной конфронтации в цифровой сфере.

Президент России Владимир Путин призвал США к восстановлению сотрудничества в сфере международной информационной безопасности (МИБ). Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин полагает, что ключевые игроки этой области несут ответственность за МИБ. Именно поэтому он обратился к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Российский лидер предложил США восстановить полномасштабный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ.

Он считает, что все страны должны договориться о политических обязательствах. Они исключат нанесение первого удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.

Ранее мы сообщили, что Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, информационные технологии, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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