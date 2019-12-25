Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях

Президент России Владимир Путин призвал США к восстановлению сотрудничества в сфере международной информационной безопасности (МИБ). Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин полагает, что ключевые игроки этой области несут ответственность за МИБ. Именно поэтому он обратился к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Российский лидер предложил США восстановить полномасштабный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ.
Он считает, что все страны должны договориться о политических обязательствах. Они исключат нанесение первого удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.
Ранее мы сообщили, что Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета.
Фото: kremlin.ru
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