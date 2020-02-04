Путин присвоил Краснову чин действительного государственного советника юстиции

Документ подписан 3 февраля.

Путин присвоил Игорю Краснову чин действительного государственного советника юстиции. Ранее специалиста назначили на должность генерального прокурора страны. Это произошло еще 22 января во время пленарного заседания Совета Федерации. До этого Краснов курировал управление СК по расследованию особо важных дел.

Днем 3 февраля президент РФ подписал еще один указ о новом статусе Краснова. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации днем 4 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что Юрий Чайка может стать полпредом президента в СКФО.

Видео: YouTube/ВМЕСТЕ-РФ, Совет Федерации