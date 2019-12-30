Совфед назначил Игоря Краснова Генпрокурором РФ

Чиновник вступил в новую должность.

Совет Федерации назначил Игоря Краснова генпрокурором России. Такое решение на первом пленарном заседании весенней сессии приняли сенаторы. За назначение Краснова на должность проголосовали все 163 человека, которые присутствовали в зале.

После этого новый генпрокурор принес официальную присягу и вступил в должность. В торжественный момент не обошлось без казусов. Формально сначала чиновник должен положить руку на Конституцию, а потом начать речь. Однако генпрокурор успел произнести "Клянусь" до того момента, как вспомнил об этом. Игорь Краснов напомнил о приоритетах работы ведомства. Главным направлением станет максимальное ослабление коррупционной системы за счет оздоровления правовой. Владимир Путин освободил Краснова от ранее занимаемосй должности в Следственном комитете.

Чиновник сменил на должности Юрия Чайку. Он в свою очередь перейдет на пост полпреда в Северо-Кавказском ФО.

Ранее Piter.tv писал о том, что Генпрокурор России Юрий Чайка подал в отставку.

Видео: YouTube/Совет Федерации

