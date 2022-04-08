Путин приехал проститься с Владимиром Жириновским

Глава России посетил Дом Союзов, где проходит прощание с лидером ЛДПР.

Российский президент Владимир Путин приехал на траурную церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Мероприятия проводятся на территории Дома Союзов в столице страны. Напомним, что депутат Государственной Думы ушел из жизни 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Долгое время политик боролся с последствиями коронавирусной инфекции.

Утром в пятницу в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение по Владимиру Жириновскому. Чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что предстоятель Русской православной церкви лично выразил желание провести отпевание политика.

Похороны лидера ЛДПР запланированы на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии намечено на 14 часов по московскому времени.

Матвиенко: "После ухода Жириновского политический ландшафт сильно потускнеет. Поистине, это человек-эпоха".

Фото и видео: Telegram / SHOT

