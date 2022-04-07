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Матвиенко: "После ухода Жириновского политический ландшафт сильно потускнеет. Поистине, это человек-эпоха"

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В СФ прокомментировали смерть российского парламентария.

Валентина Матвиенко: "После ухода Владимира Жириновского политический ландшафт сильно потускнеет. Поистине, это человек-эпоха". Соответствующее заявление российский сенатор сделала после появления сведений о смерти депутата Государственной Думы. Председатель верхней палаты парламента назвала коллегу талантливым и одаренным человеком, а также сильным, ярким и авторитетным политиком и государственным деятелем.

Владимир Вольфович обладал уникальными лидерскими качествами, острым умом и широчайшей эрудицией, всегда стратегически мыслил, последовательно отстаивал свои убеждения.

Валентина Матвиенко, сенатор РФ

По словам Матвиенко, Владимиру Жириновскому удалось многое сделать для развития современного общества в России, а также для защиты национальных интересов, становления отечественного парламентаризма, сохранения русского мира, культуры и традиций. Она заметила, что Жириновского все знали как истинного патриота, а его имя останется в истории Отечества.

В Петербурге появится гражданский мемориал памяти Жириновского.

Фото и видео: Совет Федерации
 

Теги: валентина матвиенко, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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