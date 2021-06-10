В Петербурге появится гражданский мемориал памяти Жириновского

Петербуржцы могут приносить цветы в штаб на улице Маркина.

В партии ЛДПР в Петербурге сообщили, что в городе планируют открыть гражданский мемориал памяти Владимира Жириновского. Жители Петербурга поинтересовались, как можно будет попрощаться с политиком.

Двери штаба откроются сегодня в 19:00, оставить соболезнования можно будет до семи вечера, 8 апреля. говорится в сообщении.

Штаб находится по адресу улица Маркина, 12А. В связи со смертью Владимира Жириновского там спустили партийный флаг.

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Он скончался после продолжительной болезни.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский