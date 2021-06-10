  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге появится гражданский мемориал памяти Жириновского
Сегодня, 16:27
151
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге появится гражданский мемориал памяти Жириновского

0 0

Петербуржцы могут приносить цветы в штаб на улице Маркина.

В партии ЛДПР в Петербурге сообщили, что в городе планируют открыть гражданский мемориал памяти Владимира Жириновского. Жители Петербурга поинтересовались, как можно будет попрощаться с политиком.

Двери штаба откроются сегодня в 19:00, оставить соболезнования можно будет до семи вечера, 8 апреля.

говорится в сообщении.

Штаб находится по адресу улица Маркина, 12А. В связи со смертью Владимира Жириновского там спустили партийный флаг. 

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Он скончался после продолжительной болезни. 

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский 

Теги: жириновский, мемориал, штаб лдпр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии