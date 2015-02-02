Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции

Глава государства предположил, что можно не ориентироваться на "прогнозную" инфляцию.

Президент России Владимир Путин предложил ввести индексацию материнского капитала по фактической инфляции. Об этом глава государства заявил в своем обращении к депутатам Госдумы восьмого созыва 12 октября. Новые меры планируется ввести с 2022 года.

Глава государства предположил, что при индексации маткапитала можно не ориентироваться на "прогнозную" инфляцию. Путин отметил, что высокая инфляция "сильно бьёт по наименее обеспеченным группам населения".

Ранее президент страны называл низкие доходы граждан главной проблемой страны и поручил разработать новые меры по социальной поддержке граждан.

Видео: kremlin.ru