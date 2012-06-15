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Путин поручил разработать новые меры по социальной поддержке граждан

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Меры нужно подготовить в течение месяца, отмечает президент.

Президент России Владимир Путин поручил разработать новые меры по социальной поддержке граждан в условиях повышенной инфляции. Об этом глава государства заявил в своем обращении к депутатам Госдумы восьмого созыва 12 октября. 

Путин напомнил, что в 2021 году власти осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Дополнительные меры поддержки нужно подготовить в течение месяца, отмечает президент. 

Ранее президент напомнил, что для успешной работы Госдумы важно учитывать преемственность и соблюдение парламентских традиций, хранимых людьми, "которые создавали и приумножали эти традиции". Низкие доходы граждан глава государства назвал главной проблемой страны.

Видео: kremlin.ru

Теги: инфляция, поддержка, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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