Президент назвал низкие доходы россиян главной проблемой для общества

Глава государства обратился к депутатам Госдумы нового созыва.

Президент России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан главной проблемой страны. Об этом глава государства заявил в своем обращении к депутатам Госдумы нового созыва 12 октября.

Путин отметил, что у страны много общих сложных вызовов, но низкие доходы "миллионов людей" – "главный враг". Это представляет угрозу для стабильного развития страны и негативно отражается на демографической ситуации, заявил президент.

По словам президента, для успешной работы Госдумы важно учитывать преемственность и соблюдение парламентских традиций, хранимых людьми, "которые создавали и приумножали эти традиции".

По итогам минувших думских выборов в России партия "Единая Россия" победила с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%. Кроме перечисленных политических объединений в Думу прошли "Справедливая Россия — за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно. В Думу еще прошли партии "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Видео: kremlin.ru