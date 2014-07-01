Путин предложил странам "Большой двадцатки" составить рейтинг экологических проектов

Глава РФ уточнил, проекты в перечне должны располагаться по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар.

Президент России Владимир Путин заявил, что усилия международного сообщества должны быть сосредоточены на экологических проектах. Об этом он сказал в ходе в ходе саммита "Большой двадцатки".

По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар. Владимир Путин, президент РФ

По мнению российского лидера, вошедшие в данный перечень инициативы, которые предусматривают также меры по сохранению лесов в России и Латинской Америке, окажутся даже более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых государствах.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии провели исследование и выяснили, что изменения облачного покрова Земли ускорят глобальное потепление. Они утверждают, это приведет к замкнутому кругу, то есть облаков будет становиться больше, когда они будут повышать температуру.

Видео: kremlin.ru