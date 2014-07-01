Путин предложил странам "Большой двадцатки" составить рейтинг экологических проектов

Президент России Владимир Путин заявил, что усилия международного сообщества должны быть сосредоточены на экологических проектах. Об этом он сказал в ходе в ходе саммита "Большой двадцатки".
По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.
Владимир Путин, президент РФ
По мнению российского лидера, вошедшие в данный перечень инициативы, которые предусматривают также меры по сохранению лесов в России и Латинской Америке, окажутся даже более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых государствах.
Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии провели исследование и выяснили, что изменения облачного покрова Земли ускорят глобальное потепление. Они утверждают, это приведет к замкнутому кругу, то есть облаков будет становиться больше, когда они будут повышать температуру.
Видео: kremlin.ru
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