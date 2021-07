Ученые выяснили, что облака влияют на глобальное потепление

Всему виной выбросы парниковых газов.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии провели исследование и выяснили, что изменения облачного покрова Земли ускорят глобальное потепление. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам авторов исследования, это приведет к замкнутому кругу, то есть облаков будет становиться больше, когда они будут повышать температуру.

Отмечается, что во всем виноваты выбросы парниковых газов. Доиндустриальный уровень CO2 составлял около 280 ppm (частей на миллион), но нынешние уровни приближаются к 420 ppm и могут достигнуть отметки в 560 ppm к середине века.

Так, облака способны усиливать или ослаблять потепление в зависимости от их плотности и высоты в атмосфере. И сейчас неизвестно какой уровень парниковых газов позволит поднять температуру на 1,5-2°C.

Низкие облака, как правило, оказывают охлаждающее действие, так как они не дают солнцу достичь поверхности. Высокие облака оказывают согревающий эффект, то есть захватывают отражающую энергию и усиливают парниковый эффект.

Исследователи считают, что к потеплению на 3,2°C может привести удвоение концентрации CO2.

