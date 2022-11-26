В Петербурге заметили редкие серебристые облака в ночь на 13 июля

В ночь на четверг, 13 июля, петербуржцы заметили серебристое облако, нависшее над Финским заливом.

Ночью 13 июля в Петербурге заметили редкое атмосферное явление – серебристые облака. Об этом сообщили в телеграм-канале "АстроФотоБолото".

Серебристые облака – очень редкое атмосферное явление в летнем небе. Это тонкие облака, которые светятся в сумерках.

Вначале с севера шли низкие темные облака, но в какой-то момент они рассеялись, оставив лишь длинную волну низких облаков на востоке. Однако это не помешало наблюдать серебристые облака, они были яркими, имели интересные формы и сохраняли динамику. Однако, к сожалению, не было видно Луны.

Ранее сообщалось, что петербуржцы наблюдали яркое суперлуние на севере города.

Видео: Telegram / "АстроФотоБолото" (Катя Стрельникова)