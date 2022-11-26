Камеры  "Лахта Центра" записали на видео облачный пейзаж

Автор поста сравнил облака с океаном, под которым прячется чудесный и загадочный город.

Камеры "Лахта Центра" сняли видео с высоты птичьего полета. На кадрах можно увидеть потрясающий облачный пейзаж. Ролик опубликовали в tg-канале небоскреба.

Автор поста сравнил облака с океаном, под которым прячется чудесный и загадочный город.

Облачный океан и его Атлантида. Телеграм-канал "Лахта Центра"

Петербуржцам очень понравилось видео. Они попросили почаще снимать пейзажи.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге появится интерактивная карта катков.

Видео: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр