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Камеры  "Лахта Центра" записали на видео облачный пейзаж

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Автор поста сравнил облака с океаном, под которым прячется чудесный и загадочный город. 

Камеры  "Лахта Центра" сняли видео с высоты птичьего полета. На кадрах можно увидеть потрясающий облачный пейзаж. Ролик опубликовали в tg-канале небоскреба.

Автор поста сравнил облака с океаном, под которым прячется чудесный и загадочный город. 

Облачный океан и его Атлантида.

Телеграм-канал "Лахта Центра"

Петербуржцам очень  понравилось видео. Они попросили почаще снимать пейзажи. 

Ранее на Piter.tv:  в Петербурге появится интерактивная карта катков.

Видео: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр

Теги: виды петербурга, лахта центр, облака, пейзажи петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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