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В Петербурге появится интерактивная карта катков
Сегодня, 15:04
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В Петербурге появится интерактивная карта катков

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В новогодние праздники перед горожанами выступят артисты Детского ледового театра.

На следующей неделе комитет по культуре представит обновленную интерактивную карту катков в Петербурге. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Новый путеводитель будет ярче прошлогоднего. Власти Северной столицы успокоили горожан, заверив, что в новогодние праздники для жителей организуют много развлечений. Будут бесплатные часы катаний, перед горожанами выступят артисты Детского ледового театра.

Как отметил председатель комитета Федор Болтин, в том году самым популярным среди ледовых арен стал каток  на Елагином острове. Он работал даже в плюсовую температуру до конца марта. Какое ледовое поле станет любимым у жителей города на Неве в этом году, будет известно в конце сезона. 

Напомним, что 1 декабря на Елагином острове снова откроется Большой каток. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, какие зимние развлечения подготовили общественные пространства для петербуржцев.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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