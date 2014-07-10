Стало известно, какие зимние развлечения подготовили общественные пространства для петербуржцев

Piter.tv рассказал, что интересного можно увидеть в “Севкабель Порту”, во “Дворе Гостинки”, а также в “Новой Голландии и “Никольских рядах”.

"Севкабель Порт"

На прошлой неделе в общественном пространстве на Кожевенной линии, 40, открылся "Каток у моря". Посетить его можно до середины марта 2023 года. Ледовую арену в "Севкабель Порту" украсили гирляндами и оснастили обогревающими лавками. Настроение будет задавать музыкальное сопровождение. Площадь катка составляет 2,2 тыс. "квадратов", он вмещает 280 человек.

По утрам здесь проводят мастер-классы для тех, кто не умеет кататься. Нужно приобрести обычный билет, а инструктор бесплатно проведет урок. Акция действует в утренние часы. Также все желающие могут арендовать "помощников фигуриста" – нерп и белых медведей. Сеансы идут каждые полтора часа с 11 до 22:30. Вход на каток платный. Но для детей до 7 лет за развлечение платить не нужно. Билеты можно приобрести на сайте общественного пространства. Добавим, что рядом с катком работают фуд-траки с горячей едой и согревающими напитками.

Посетители катка могут воспользоваться следующими опциями: Прокат коньков – 350 рублей, заточка коньков – 250 рублей, бесплатно оставить вещи в камерах хранения, погреться в теплом павильоне. Для пострадавших работает медпункт.

До 15 января посетители пространства могут увидеть выставку-путешествие "Балабанов".

Выставка-ретроспектива, объединяющая все фильмы режиссера, смонтированные и неслучившиеся, в единую историю – это возможность оказаться внутри киновселенной Алексея Балабанова, увидеть то, о чем он практически никогда не говорил, и как создавал фильмы, ставшие отражением эпохи. Сайт проекта

Каждая экспозиция рассказывает об отдельной кинокартине режиссера. Посетители увидят ученические работы Балабанова, черновики сценариев. Вести путешествие будут братья Петр и Федор Балабановы. Кульминацией станет раздел, посвященный "Брату". Кроме того, организаторы проекта расскажут посетителям о влиянии личной жизни автора на его работы.

Билеты на выставку продаются на сайте проекта. Добавим, что зрители могут выбрать конкретный сеанс.

Горожанам предлагают посетить "Маркет у моря", который будет работать 17 и 18 декабря. Посетители ярмарки смогут приобрести подарки на Новый год для родных и близких. Будет открыт праздничный фуд-корт. Вход свободный.

17 и 18 декабря вновь встречаемся в Севкабеле, чтобы приблизить атмосферу праздника, докупить подарки своим близким и провести предпоследние выходные уходящего года в стиле джингл беллз! Сайт проекта

В преддверии новогодних праздников в "Севкабель Порту" откроется фестиваль "Интеллигентная барахолка".

Горожанам обещают хороводы и шаманские танцы, к которым может присоединиться каждый желающий. Угощения около огромной пахучей елки, ярмарка подарков и музыкальная атмосфера будут создавать праздничное настроение.

Новая Голландия

У Главной сцены 26 ноября откроется ледовое поле площадью две тысячи "квадратов". В этом году территорию катка оформят в ретро-футуристическом стиле. Рядом с ним установят очаги с огнём и креслами, где посетители смогут отдохнуть и согреться. Для гостей будут проводить тематические музыкальные сеансы. Билеты можно будет приобрести в киоске на Липовой аллее, ближе к "Дому 12" либо на сайте пространства. Добавим, что сеансы катания длятся по 1 часу.

Напрокат можно будет взять хоккейные и фигурные коньки от 25 до 47 размера. На катке действует система бонусов, благодаря которой посетители смогут воспользоваться привилегиями и скидками у резидентов Новой Голландии, предъявив билет. Буклеты с бонусными предложениями можно получить на выходе с катка. Группа "Новая Голландия"

С 23 декабря до 8 января горожане смогут побывать на Новогоднем базаре. На базаре можно найти посуду, подарочные книжные издания, тёплые вещи, винил, детские игрушки и ёлочные украшения. После поиска подарков для близких петербуржцы смогут перекусить в ближайших фуд-траках.

Никольские ряды

1 декабря пространство откроет Арктический сезон. Петербуржцы смогут покататься на Никольской горке и покружиться на Венецианской карусели. На них будут действовать разовые билеты от 150 рублей, а также билеты на безлимитные катания.

С 20 по 30 ноября при покупке билета on-line будет действовать специальная предпраздничная акция, по которой можно будет приобрести безлимитный билет на катание на горке и карусели со скидкой 50 процентов. Пресс-служба пространства

На территории двора будет работать pop-up фотозона для детей и взрослых со скульптурами мамы-медведицы и любопытных медвежат. Рядом установят внушительные арктические айсберги и Особым украшением пространства станет 6-метровую ель, которая раньше росла в карельском лесу. Ее украсят игрушками, которые будут создавать образ северного сияния.

Для горожан на территории пространства откроется новогодняя ярмарка: в маленьких домиках можно попробовать блюда из специального арктического меню, например – BBQ – бургер с брискетом из оленины, арктическую уху по специальному рецепту, или скандинавский открытый бутерброд на ржаном хлебе с лососем и сливочным сыром. Здесь же можно приобрести подарки и сувениры ручной работы для родных и друзей.

Встречи с Дедом Морозом .будут проходить каждые выходные 17-18 и 24-25 декабря, а также каждый праздничный день с 31 декабря по 8 января.

Двор Гостинки

1 декабря в общественном пространстве "Двор Гостинки" открывается зимний сезон с центральным катком под открытым небом, ярмарочными каруселями, фуд-кортами и праздничным настроением. Пространство будет принимать посетителей всю зиму. "Двор Гостинки" работает без выходных с 10:30 до 23:30.

Попасть в Двор Гостинки можно с двух сторон: с Невского проспекта и через арку с Садовой улицы. На Невском проспекте прямо у центрального входа в пространство горожан встречает Дед Мороз. Здесь же стоит пушистая зеленая ель.

Все желающие могут покататься на катке пространства. Площадь ледового поля составляет 1 тыс. квадратных метров. Комфортная вместимость — 120 человек. Как рассказали в пресс-службе "Двора Гостинки", каток будет работать даже при плюсовой температура, потому что качество льда поддерживает специальная система охлаждения. Для удобства посетителей есть теплая зона для переодевания, открыт пункт проката и заточки коньков.

Добавим, что вход в общественное пространство свободный для всех. А вот за билеты на каток придется заплатить. Их можно купить в кассах ледовой арены или на сайте. Стоимость билетов на каток составляет от 250 рублей до 500 рублей, для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы. Дети с трех до семи лет могут покататься за 100 рублей.

В точке притяжения горожан также установили аттракционы и карусели. Задавать новогоднее настроение будет музыка от известных и популярных диджеев. А для тех, кто просто хочет перекусить и выпить горячего чаю, работают фуд-корты.

Фото: пресс-служба "Двора Гостинки", пресс-служба пространства "Никольские ряды", ВКонтакте / Севкабель Порт, Новая Голландия