В соревнование могут включить новые номинации.

Российский президент Владимир Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу. Об этом спикер сообщил на заседании наблюдательной комиссии НКО "Россия - страна возможностей". По мнению политика, данному соревнованию следует поменять формат. Он считает, что конкурс следует проводить в течение всего года, так как в действующем формате победители лишь "один раз, как звезда, свернут и все".

Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. Я уже администрации говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин поддержал инициативу участников встречи. которые предложили включить в конкурс большее число номинаций. В частности, определять лучшего в категории директор школы и заместитель директора.

Путин рассказал о смерти своего знакомого в Латвии от коронавируса.

Фото: Kremlin.ru

