Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов

Глава РФ провел совещание в СБ РФ в закрытом режиме.

Российский президент Владимир Путин предложил Совету Безопасности РФ обсудить антитеррористическую защищенность объектов на территории страны, ответственность за которые ложится на правоохранительные органы. Соответствующее заявление глава государства сделал перед коллегами, проводя мероприятие по видеосвязи. Известно, что большая часть заседания будет организована в закрытом режиме.

У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладчик - министр внутренних дел. Владимир Путин, президент РФ

Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости