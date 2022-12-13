Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов

Глава РФ рассказал об обстреле украинцами автомобиля с детьми.

Российский президент Владимир Путин охарактеризовал произошедшее в Брянской области как террористический акт. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед участниками мероприятия, организованного в рамках программы "Школа наставника". Политик объяснил, что украинские диверсанты проникли на территорию РФ и обстреляли гражданский автомобиль, в котором были дети. По словам лидера страны, эти преступники видели, что внутри транспортного средства находились несовершеннолетние.

Видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить на своей истории, лишить на своих традиций, языка. Владимир Путин, президент РФ

По мнению президента России, такие преступления совершают неонацисты и их курирующие хозяева. Владимир Путин уверен, что эти лица даже внимания не обратят на сегодняшнее нападение, хотя в результате у противников РФ "ничего не получится". Руководитель Кремля пообещал "дожать" врагов.

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Фото и видео: Kremlin.ru