Путин предложил Киеву, если он хочет переговоров, отменить декрет об их запрете

Глава РФ рассказал об итогах встречи с Виктором Орбаном.

Российский президент Владимир Путин заявил, что если Украина хочет мирных переговоров, то сначала киевскому режиму необходимо отменить декрет лидера этой страны Владимира Зеленского об их запрете. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Таким образом политик прокомментировал встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Пекине. Он не согласился с мнением о том, что по результатам встречи с главой РФ иностранец "исчерпал оптимизм".

Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин заметил, что считает венгерского коллегу прагматичным и оптимистичным политиком.

Путин: РФ будет контролировать визуально и "с помощью оружия" Средиземное море.

Фото и видео: Kremlin.ru