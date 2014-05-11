Путин: РФ будет контролировать визуально и "с помощью оружия" Средиземное море

Глава РФ оценил безопасность региона.

Патрулирование Воздушно-космических сил России позволит осуществлять визуальный контроль и "контроль с помощью оружия" за происходящим в акватории Средиземного моря. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Чуть ранее президент отметил, что дал поручение ВКС России начать постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Далее политик ответил на вопрос СМИ о том, не назовут ли страны коллективного Запада угрозой подобные высказывания главы РФ.

Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море. Владимир Путин, президент РФ

Путин подтвердил, что разделяет озабоченности Вучича по ситуации вокруг Сербии.

Фото и видео: Kremlin.ru