Глава РФ оценил разработку трансграничных экологических проектов.

Российский президент Владимир Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами, а также вымиранием редких видов животных. Он призвал коллег активизировать посадки искусственных лесных полос, которые будут оздоравливать природный фонд. Такие предложения политик внес на пленарном заседании форума по межрегиональному сотрудничеству. Мероприятие проводится в онлайн-формате.

Среди насущных вопросов общей для России и Казахстана экологической повестки – сохранение популяции редких видов животных. Это сайгак, каспийский тюлень, борьба, конечно же, с пожарами вообще. Заниматься этим нужно на основе партнерства и сотрудничества. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ также поддержал реализацию проекта по формированию трансграничного проекта, который объединяет экологические системы природного комплекса "Бокей орда". Этот объект находится между западной частью Казахстана и российским заповедником на озере Эльтон в Волгоградской области. Путин напомнил, что комплекс "Алтай" появился 10 лет назад и стал "абсолютно верным решением".

Путин предложил участие России в строительстве АЭС в Казахстане.

Фото и видео: Kremlin.ru