Путин поздравил академика РАН Ивана Дедова с юбилеем

Владимир Путин в Кремле лично поздравил академика РАН Ивана Дедова с 80-летним юбилеем. Напомним, что дедов является президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.
Иван Иванович, я прежде всего хочу поздравить вас с днем рождения..."Под вашим руководством очень многое сделано, вы добились просто выдающихся результатов по тому направлению, которому посвятили всю жизнь...Удивительно! У вас целая школа
Владимир Путин, глава РФ
Политик вспомнил, что под руководством академика были подготовлены более 1,5 тысячи специалистов, сотни ординаторов и аспирантов, кандидатов и докторов наук. Ранее Путин подписал указ о присвоении юбиляру звания Героя Труда России за заслуги перед народом и государством.
Лавров: Путин не контролирует каждый шаг во внешней политике.
Видео: kremlin.ru
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