Путин поздравил академика РАН Ивана Дедова с юбилеем

В Кремле президент России пообщался с главой НМИЦ эндокринологии.

Владимир Путин в Кремле лично поздравил академика РАН Ивана Дедова с 80-летним юбилеем. Напомним, что дедов является президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.

Иван Иванович, я прежде всего хочу поздравить вас с днем рождения..."Под вашим руководством очень многое сделано, вы добились просто выдающихся результатов по тому направлению, которому посвятили всю жизнь...Удивительно! У вас целая школа Владимир Путин, глава РФ

Политик вспомнил, что под руководством академика были подготовлены более 1,5 тысячи специалистов, сотни ординаторов и аспирантов, кандидатов и докторов наук. Ранее Путин подписал указ о присвоении юбиляру звания Героя Труда России за заслуги перед народом и государством.

Лавров: Путин не контролирует каждый шаг во внешней политике.

Видео: kremlin.ru