Лавров: Путин не контролирует каждый шаг во внешней политике

Глава МИД рассказал, что президент доверяет дипломатии.

Российский министр Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин не контролирует каждый шаг во внешней политике. Об этом глава ведомства сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Эфир программы размещен на YouTube-канале "Соловьев Live".

Президент доверяет...Когда возникают нестандартные ситуации, не предусмотренные имеющимися подходами, у нас еженедельно, а то и чаще проводятся оперативные совещания постоянных членов Совета безопасности На них мы открыто обсуждаем все эти вопросы. Это всегда коллегиальное решение Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник рассказал в интервью о том, что в российской дипломатии существуют одобренные президентом директивы. Однако глава МИД обязан самостоятельно делать все необходимое, чтобы добиваться поставленных задач. Кроме Концепции внешней политики он также основывается на документах по региональным направлениям, которые носят закрытый характер.

Лавров рассказал, как относится к слухам о своем незаконнорожденном сыне.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE