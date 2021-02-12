Лавров: ФРГ проявляет высокомерие по вопросу оценок Второй мировой войны

В МИД рассказали, что многие политики на Западе пытаются переписать итоги Второй мировой войны.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в ФРГ все чаще проявляется высокомерие по вопросу оценок и итогов Второй мировой войны. Об этом чиновник рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Запись программы размещена на YouTube-канале Соловьев LIVE".

Я наблюдаю это высокомерие, которое в последние годы стало точно у немцев проявляться. Знаете, такой подтекст. Они не этими словами говорят, но мысль читается достаточно четко: "Дорогие друзья, мы со всеми рассчитались и мы больше никому ничего не должны Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр согласился с утверждением о том, что значительная часть западной элиты пытается пересмотреть результаты Второй мировой войны. Он уточнил, что они рассчитывают на то, что германия лишится возможности для нормального сотрудничества с Москвой. Лавров добавил, что при этом в Германии все еще остаются здравомыслящие руководители. В качестве примера он привел заявление президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Тот напоминал о том, что в 2021 году будет 80 лет со дня нападения фашистов на СССР.

Он пока единственный из зарубежных политиков упомянул о нашем прошлом. В современном германском обществе это политическое мужество Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: порядочному человеку ясна оценка действий Навального в деле о клевете на ветерана.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE