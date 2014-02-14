Лавров: порядочному человеку ясна оценка действий Навального в деле о клевете на ветерана

В МИД РФ прокомментировали уголовное дело против Навального о клевете.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что любому порядочному человеку ясна оценка действий Алексея Навального в деле о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом министр сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в рамках YouTube-программы "Соловьев Live".

Я даже не буду это комментировать. Любому порядочному человеку все ясно и все понятно Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник указал интервьюеру на то, что на данном конкретном процессе в отношении российского оппозиционера присутствовали дипломаты из Великобритании и Франции. Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ (в клевете). Ему может грозить наказание в виде штрафа или обязательных работ.

Лавров: ФРГ помогает Певчих сохранять завесу тайны вокруг "отравления" Навального.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE