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Лавров: порядочному человеку ясна оценка действий Навального в деле о клевете на ветерана

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В МИД РФ прокомментировали уголовное дело против Навального о клевете.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что любому порядочному человеку ясна оценка действий Алексея Навального в деле о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом министр сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в рамках YouTube-программы "Соловьев Live".

Я даже не буду это комментировать. Любому порядочному человеку все ясно и все понятно

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник указал интервьюеру на то, что на данном конкретном процессе в отношении российского оппозиционера присутствовали дипломаты из Великобритании и Франции. Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК РФ (в клевете). Ему может грозить наказание в виде штрафа или обязательных работ.

Лавров: ФРГ помогает Певчих сохранять завесу тайны вокруг "отравления" Навального.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

Теги: алексей навальный, ветеран, вов, клевета, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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