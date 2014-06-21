Глава МИД назвал проблему, связанную с выполнением Минских соглашений.

Сергей Лавров назвал неприличной позицию Запада по принижению роли контактной группы по Донбассу. Об этом российский министр внешнеполитического ведомства сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Запись разговора доступна на YouTube-канале "Соловьев Live". Чиновник уточнил, что Россия регулярно делает замечания, так как в Минских соглашениях зафиксирован момент с тем, что делегаты должны решать вопросы напрямую между Киевом и ДНР с ЛНР. Однако Москве отвечают, что у группы лишь вспомогательная роль, а основные постановления должны приниматься в нормандском формате.

Это печальная история, обретающая с каждым днем все более извращенный характер. Париж и Берлин теперь уже практически беспрекословно требуют от нас решать все вопросы только в нормандском формате, то есть без Донбасса Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уверен, что русофобская волна на Украине, которая прошла в 2014 году, повлекла за собой перемены в геополитическом плане. При этом Запад не возражал и в "известной степени поощрял" ситуацию, за которую наказали Россию.

Лавров: ситуацию вокруг Навального специально готовили.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE