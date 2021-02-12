Лавров рассказал, как относится к слухам о своем незаконнорожденном сыне

Глава МИД РФ заявил, что не читает оскорбления в свой адрес.

Сергей Лавров рассказал, как относится к "доброжелателям" и слухам о своем незаконнорожденном сыне, которые распространяются в социальных сетях. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Запись эфира доступна на YouTube-канале "Соловьев Live". Чиновник ответил на вопрос о том, реагирует ли он на оскорбления или попытки "вброса грязи о членах его семьи".

Сам я это не читаю"...Иногда "доброжелатели" привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын...Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что ни один член правительства не может позволить себе выбиться из рабочей колеи. Он добавил, что ему удается не реагировать на выпады недоброжелателей без труда. Он заметил, что тех, кого затрагивают такие оскорбления, должны держать эмоции и справедливые чувства в себе.

Лавров: ФРГ проявляет высокомерие по вопросу оценок Второй мировой войны.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE