Он добавил, что не собирается делать прививку перед камерами.

Президент России Владимир Путин допустил, что привьется от коронавируса к осени — после консультаций с врачами. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что заявление Путин сделал во время встречи с главными редакторами СМИ. Глава государства рассказал, что у него в прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка — и нужно выбрать время, когда лучше сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

Путин добавил, что не собирается делать прививку перед камерами.

Ранее Байден обвинил Трампа в плохой подготовке к вакцинации от коронавируса.

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